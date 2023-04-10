انخفاض درجة الحرارة في مدن جنوب سيناء وهبوب رياح وتوقعات بسقوط أمطار

انخفضت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مقارنة بأمس، وشهدت بعض المدن الساحلية الواقعة على خليجي السويس والعقبة نشاطا لحركة الرياح، مع توقعات بسقوط أمطار.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن المحافظة شهدت اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، مع انخفاض نسبة الرطوبة وهدوء لحركة الرياح، أما صباح اليوم الاثنين فقط انخفضت الحرارة وبدأت حركة الرياح في الازدياد، موضحا أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت في بيان لها سقوط أمطار على بعض المدن.

رفع درجة الاستعداد

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إرسال بيان هيئة الأرصاد إلى المدن، خاصة تلك التي يتوقع سقوط أمطار عليها، وهي طور سيناء ونويبع وطابا وسانت كاترين، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بهذه المدن، للتدخل السريع وإزالة آثار المياه حال سقوط الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن هناك نشاطا كبيرا للرياح في مدينة طور سيناء صباح الاثنين، وبلغت سرعتها 57 كيلومترا في الساعة، وهي رياح جنوبية شرقية، وقد تتحول إلى عاصفة ترابية مع توقعات بسقوط أمطار.

درجات الحرارة اليوم

وأكد اللواء خالد فودة، أن درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الاثنين سجلت التالي:

１- طور سيناء 27 درجة.

２- دهب 27 درجة.

３- سانت كاترين 17 درجة.

４- طابا 26 درجة.

５- شرم الشيخ 27 درجة.

６- نويبع 26 درجة.

７- رأس سدر 26 درجة.

８- ابورديس 26 درجة.

９- أبوزنيمة 26 درجة.