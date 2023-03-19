طقس جنوب سيناء اليوم.. درجة الحرارة في جبال سانت كاترين تحت الصفر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة منذ أمس، مع نشاط لحركة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين سجلت أقل درجة حرارة على مستوى المحافظة، بينما سجلت مدن خليج العقبة درجات حرارة أعلى من مدن خليج السويس.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمدن تحسبا لسقوط أمطار وسيول مثل التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

طقس سانت كاترين اليوم

وأكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة شهدت انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 درجات، مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي وصلت 60%، والرياح 8 كيلومترات في الساعة.

وأضاف أن قمم جبال سانت كاترين سجلت حرارة أقل من الصفر، حيث سجلت قمة جبل موسى 2 تحت الصفر، وجبل سانت كاترين 4 تحت الصفر، وجبل عباس 2 تحت الصفر، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت فجر اليوم 2 درجة مئوية.

واستقبلت سانت كاترين خلال 24 ساعة، ما يقرب من 1500 سائح صعدوا إلى قمة جبل موسى، وقاموا بزيارة دير سانت كاترين.

طقس مدن خليج العقبة

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدن خليج العقبة سجلت درجات حرارة أعلي من مدن خليج السويس وسجلت مدينة دهب 17 درجة مئوية، شرم الشيخ 16 درجة، نويبع 15 درجة، طابا 14 درجة.

كما سجلت مدينة الطور 16 درجة، ورأس سدر 14 درجة، وأبورديس 15 درجة، وأبوزنيمة 15 درجة، وتعرضت المحافظة لرياح غربية وشمالية غربية.