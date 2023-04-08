الأرصاد: سقوط أمطار رعدية وصقيع تضرب المحافظات الإثنين المقبل.. رجع الشتوي تاني

يشهد طقس يوم الإثنين القادم ذروة موجة الطقس البارد، وكذلك سقوط الأمطار الرعدية على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ومحافظات جنوب الصعيد، كما تمتد حالة سقوط الأمطار والصقيع، حتى خليج السويس وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر.

أجواء باردة علي المحافظات

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأجواء المائلة للبرودة صباح يوم الإثنين على أغلب الأنحاء بالمحافظات، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وذلك مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يتوقع أن يسود طقس متقلب يوم الإثنين، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار على مناطق من الصحراء الغربية، وحتى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، كما تكون الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

صقيع على كافة المحافظات

كما نوهت هيئة الأرصاد من هطول حالة من الصقيع خلال فترات النهار والليل، وهو الأمر الذي يستوجب ارتداء ملابس ثقيلة، للوقاية من نزلات البرد، كما يحظر الاقتراب من أعمدة الكهرباء، لظهور السحب الرعدية التي تساعد على مد شحنات على الأرض.