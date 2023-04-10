قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة بصوت القارئ إبراهيم القرجاوي من واشنطن

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت القارئ إبراهيم جمال القرجاوي من ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

تنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» طوال شهر رمضان

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

تبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.