بالفيديو.. قناة الناس تذيع الصلاة من مساجد البرازيل وأمريكا وفرنسا وألمانيا

أذاعت قناة الناس تحت «سفراء دولة التلاوة»، اليوم الأحد، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد حسين الفشنى، والشيخ السيد الغيطانى، محمود نصر عمر، من البرازيل، والشيخ أبراهيم القرجاوى، من واشنطن بأمريكا، والشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا، والشيخ كارم راضي من ألمانيا.

الصلاة حول العالم طوال شهر رمضان على قناة الناس

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.