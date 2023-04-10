تسريب غاز ينهي حياة طفل أثناء استحمامه في سوهاج

لقي طفل في العقد الأول مصرعه، وأصيب شقيقته بحالة اختناق، جرّاء حدوث تسريب للغاز من سخان مياه داخل بالمنزل، في أثناء قيامهما بالاستحمام ناحية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة والمصابة إلى المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ بحدوث تسريب من سخان الغاز داخل حمام أحد المنازل دائرة المركز، ما أدى إلى مصرع طفل وإصابة شقيقته بحالة اختناق.

تبين من الفحص ورود إشارة من المستشفى المركزي لمركز شرطة المراغة، بوصول الطفل «ياسين.ا.م» 3 أعوام، جثة هامدة، وشقيقته الطفلة «آية» 5 أعوام مصابة بحالة اختناق، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي ويقيمان بدائرة المركز.

تسريب الغاز ينهي حياة ياسين

وبسؤال والدتهما المدعوة «أمل.ح.م» 33 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه في أثناء استحمام طفليها المذكورين بالمنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.