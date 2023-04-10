التصريح بدفن طفل غرق في مصرف مياه بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدفن طفل لقي مصرعه غرقا في مصرف مياه بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وذلك أثناء لهوه على حافة مصرف مياه بجوار منزله، حيث انزلقت قدماه وسقط بالمصرف، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

غرق طفل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز شرطة طهطا، بوصول الطفل «عدي . م . م»، عمره عامين، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة ادعاء غرق.

لا شبهة جنائية

وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كل من والدته «س. ص . ع»، 35 سنة، ربة منزل، وعمه «أ . ا . ا» 29 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء لهو المذكور على حافة مصرف مياه بجوار المنزل انزلقت قدماه وسقط به مما أسفر عن غرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.