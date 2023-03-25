مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

لقي طفل ذو 13عاما مصرعه بمحافظة سوهاج غرقا أثناء السباحة بنهر النيل حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية قسم جرجا.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثمان، فضلا عن وحدة إنقاذ نهري لإنتشال الجثمان.

وبالانتقال لموقع الحادث تم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الانقاذ النهري وتبين غرق المدعو «مصطفى.ا.ص ا» سن 13 عاما طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال والده سن 45 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.