إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم العين في نابلس

قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية اليوم، إن فلسطينيين إثنين أصيبا بشظايا رصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم «العين»، بمدينة «نابلس»، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تتعامل مع عشرات المصابين بالاختناق

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي مقتضب - إن طواقمه تعاملت مع عشرات الحالات المصابة بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال للمخيم واستخدامه لقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف.