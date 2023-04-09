فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة مسؤولين إسرائيليين في مسيرة لتعميق الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن نيّة ما يقارب 27 وزيرا وعضو كنيست إسرائيلي المشاركة في تظاهرة ومسيرة في الضفة الغربية المحتلة غدًا.

مسيرة من أهل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتنطلق المسيرة من حاجز زعترة العسكري باتجاه بؤرة ابيتار الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة هذه المسيرة تصعيدا خطيرا واستفزازا للشعب الفلسطيني، وامتدادا لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض فلسطين.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الإستيطان، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع.

وأضافت أنها تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة.