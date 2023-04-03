«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نابلس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين.

وحملت المنظمة إسرائيل - في بيان اليوم - قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية.