الجزائر تدعو لاجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في فلسطين

دعا رئيس المجلس الشعبي الجزائري «الغرفة الأولى من البرلمان»، إبراهيم بوغالي، بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد، غدا الإثنين، للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين.

دعوة لاجتماع طارئ

وأوضح المجلس الجزائري، في بيان، أن هذه الدعوة تأتي نظرا للوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين، لا سيما الاعتداءات السافرة الأخيرة للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى.

وبحسب البيان، أجرى بوغالي، اتصالات ومكالمات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهما عضوي «الترويكا»، إذ أكد على ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل وهو الوضع الذي يستدعى عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة.