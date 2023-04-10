كوريا الجنوبية تقيم مراسم إطلاق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية، ووكالة شراء الأسلحة الحكومية، أنّه من المقرر أن تقيم سول، اليوم، مراسم إطلاق فرقاطة جديدة تزن 3.600 طن، مزوّدة بقدرات معززة مضادة للغواصات والطائرات.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، بأنّ من المقرر إقامة مراسم إطلاق فرقاطة «تشونجنام» التي سميت على الإقليم الأوسط، في حوض بناء السفن التابع لشركة «إتش دي هيونداي» للصناعات الثقيلة في أولسان، على بعد 410 كيلومترات جنوب شرق سول.

150 شخصًا سيشاركون في الحدث

وأضافت أن 150 شخصًا سيشاركون في الحدث، بما في ذلك وزير الدفاع لي جونج-سوب، ورئيس العمليات البحرية الأدميرال لي جونج-هو، ورئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع إيوم دونج-هوان.

وتابعت: «السفينة التي يبلغ طولها 129 مترًا هي أول سفينة يتم بناؤها كجزء من برنامج اقتناء الفرقاطة لـ كوريا الجنوبية، والذي يحمل الاسم الرمزي (FFX Batch-III)، وتخطط كوريا الجنوبية بموجبه لبناء ما مجموعه 6 فرقاطات يبلغ وزنها 3.600 طن لتحل محل الفرقاطات والطرادات القديمة»، وهي مجهزة بمدفع 5 بوصات وصواريخ موجهة مضادة للسفن، وقذائف تكتيكية موجهة من سفينة إلى أرض، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات، إضافة إلى نظام رادار متعدد الوظائف محلي قادر على كشف وتتبع أهداف متعددة من جميع الاتجاهات.

تسليم الفرقاطة إلى البحرية

ووفقًا لمسؤولين كوريين سيتم تسليم الفرقاطة إلى البحرية في ديسمبر من العام المقبل بعد إجراءات الاختبار، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في أواخر عام 2025.

يذكر أنّ عادة ما تقوم كوريا الجنوبية بتسمية الفرقاطات على أسماء الأقاليم والمدن الحضرية في البلاد، حيث أدارت البحرية سفينة تحمل اسم «تشونجنام» مرتين من قبل، بما في ذلك الفرقاطة التي خرجت من الخدمة في عام 2017.