أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 إصابات وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى 30 مليونا و918 ألفا و60 حالة.

إجمالي وفيات كورونا بكوريا الجنوبية 34 ألفا و332 حالة

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن حالات الوفاة الناجمة عن إصابات فيروس كورونا بكوريا الجنوبية، ارتفعت إلى 34 ألفا و332 حالة وفاة على إثر تسجيل 8 وفيات جديدة.