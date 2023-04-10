كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات «هوارانج» للحفاظ على وضع دفاعي ضد الشمال

بدأ الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، تدريبات سنوية مشتركة مع الحكومات المحلية والشرطة وسلطات مكافحة الحرائق، كجزء من جهود السلطات في «سول» للحفاظ على وضع دفاعي متكامل ضد تهديدات «بيونج يانج» العسكرية.

وبدأت تدريبات التي تحمل اسم «هوارانج» في مدينة دايجو الجنوبية جنوب شرق العاصمة «سول»، وتستمر لمدة 5 أيام، فيما من المقرر إجراء التمرين في 5 مناطق رئيسية أخرى في جميع أنحاء البلاد حتى أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تخطيط لإجراء تدريبات على الغارات الجوية

وقالت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن السلطات تخطط لإجراء تدريبات على الغارات الجوية ضد تهديدات «بيونج يانج»، النووية والصاروخية، وتدريبات على مكافحة الإرهاب، وتدريبات على الرد على الإرهاب السيبراني.

وأضافت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن «هوارانج» ستشهد عودتها إلى التدريبات واسعة النطاق بعد تقليص حجمها على خلفية أزمة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وكانت البحرية الكورية الجنوبية، ووكالة شراء الأسلحة الحكومية، قالت في وقت سابق، إن من المقرر أن تقيم البلاد، اليوم الاثنين، مراسم إطلاق فرقاطة جديدة تحمل اسم «تشونجنام» تزن 3600 طن مزودة بقدرات معززة مضادة للغواصات والجوية بحضور حوالي 150 شخصًا بينهم وزير الدفاع، «لي جونج سوب» ورئيس العمليات البحرية الأدميرال «لي جونج هو».