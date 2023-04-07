10 آلاف و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 10 آلاف و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 17 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «مكافحة الأمراض» بـ كوريا الجنوبية، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، اقترب من تسجيل 31 مليون حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة بلغت 30 مليون و894 ألف و559 حالة.

وأضافت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 9 حالات وفاة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف 318 حالة وفاة.

وأمس الخميس، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل كوريا الجنوبية، 12 ألف و84 إصابة بفيروس كورونا بينها 12 وافدة من الخارج.

كما سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا.