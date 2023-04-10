أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف مستشفى في خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي فتح النار على مستشفى في خيرسون صباح اليوم.

وذكرت الإدارة، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم، أنه لم تقع إصابات بشرية، ولكن جرى إتلاف نوافذ المستشفى.

قصف منشآت طبية في خيرسون

وأضاف التقرير أن الجيش الروسي قصف مرة أخرى منشآت طبية في منطقة خيرسون، وهذا الصباح، أطلقوا النار على مستشفى في منطقة سوفوروف في خيرسون.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا يوري سوبوليفسكي قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الروسية قصفت متحفا فنيا في خيرسون مرة أخرى، ما تسبب في وقوع أضرار، لكن لم يصب أحد.

وذكر سوبوليفسكي في تصريحات، أنه لم تقع إصابات جراء القصف الأخير، غير أنهم سرقوا المعروضات الأكثر قيمة من متاحف خيرسون في إشارة إلى القوات الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.