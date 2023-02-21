الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون تتهم روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة

أكدت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم، أنّ القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في الإقليم، ما تسبب في انقطاع إمدادات الكهرباء عن العديد من البلدات.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية اليوم، أنّ القوات الروسية قصفت على مدار الليلة الماضية حتى صباح اليوم البنية التحتية للطاقة في منطقة خيرسون، وبسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الطاقة، لا يوجد مصدر طاقة في العديد من البلدات، وفي الإجمالي أصبح هناك 804 أسر بدون كهرباء.

وأضافت أنّ قصف الأمس أدى إلى ضاحية خيرسون في زيميفنيك دون كهرباء حيث تم فصل 538 نقطة قياس عن الجهد.