بدء التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي في الشرقية 

انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية، والدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، والدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتتم التصفيات بالمنطقة بعد عقد التصفيات الأولية بالمعاهد ثم الإدارات.

بدء تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي للموسم السابع

وأشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة لتحصيل المعرفة وتطبيقها، ويستهدف تلاميذ والطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، مشيرًا أن التصفيات مستمرة حتى الأربعاء المقبل.

لجنة مسابقة مشروع تحدي القراءة

وتشهد مسابقة مشروع تحدي القراءة منافسة قوية بين الطلاب في قراءة وتلخيص عشرة كتب وتدوينها في جوازات التحدي، من ثم بعد إتمام القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات بناءً على معايير معتمدة.