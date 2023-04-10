الأزهر للفتوى يوضح 9 قيم يُعلمها الصيام للمسلمين.. بينها مراقبة الله

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك العديد من القيم الحميدة والصفات الحسنة التي يُعلمها الصيام للمسلمين خلال شهر رمضان الكريم، ليس فقط منع الطعام والشراب في نهار الشهر الفضيل من الفجر إلى المغرب، ولكن هناك بعض السمات التي يُعلمها للصائمين.

صيام رمضان

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك 9 صفات أساسية يكبها الصيام للصائمين، تحت شعار «علمنا الصيام»، وهي:

قيم الصيام

- مراقبة الله وتقواه.

- الصبر وتحمل المشاق.

- الجود والإنفاق.

- التسابق في الخيرات.

- قوة العزيمة وعلو الهمة.

- حفظ الجوارح من الآثام.

- الانتصار على النفس.

- الإيثار والتعاون.

- شكر الله على نعمه.

كما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن رمضان بخيراته وبركاته يرسخ في أذهان المسلمين معنى البركة في كل الأشياء عمومًا، وفي طاقات النفس والرزق خصوصًا، ويُجلِّى لديهم معنى حديث رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». [أخرجه مسلم]