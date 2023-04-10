نقيب الفلاحين يشيد بتسريع إجراءات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لطلب المهتمين بالشأن الزراعي في ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج الأعلاف.

الإفراج الجمركي عن مستلزمات الأعلاف

ولفت إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، اتفق على توفير العملة الصعبة للإفراج السريع عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا اللازمة لإنتاج الأعلاف.

وأضاف «أبو صدام» أنّ قلة المعروض من الأعلاف في السوق المحلي أدى لارتفاع أسعارها، ما ساعد في الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك البيض ومنتجات الألبان.

وأشار نقيب الفلاحيين، إلى أنّ زيادة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الأعلاف سيساهم في انخفاض أسعارها في السوق بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض ومنتجات الألبان، ويسد العجز الكبير المحتمل بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المنتجات خلال الأيام القليلة القادمة بعد إفطار الأخوة المسيحيين وحاجة المربين لتربية قطعان الماشية استعدادا لموسم عيد الأضحي المبارك.

زيادة مساحات زراعة المحاصيل العلفية

وأكد «أبو صدام» أنّه رغم ضرورة وأهمية هذه الخطوة في توفير الأعلاف والحد من استمرار ارتفاع الأسعار إلا أنّها تبقى حلا مؤقتًا للأزمة، لافتا إلى أنّ الحل الجذري للأزمة يكمن في تحفيز المزارعين في زيادة مساحات زراعة المحاصيل العلفية، ودعم مصانع إنتاج الأعلاف ومربي المواشي ومنتجي الدواجن والاهتمام بالمزارع السمكية مع دعم مصانع منتجات الألبان؛ لزيادة الإنتاج المحلي لتقليص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء ومستلزمات صناعة الأعلاف.