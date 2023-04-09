نقيب الفلاحين: أسعار الأعلاف مستقرة بسبب وفرة المعروض

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف تشهد الفترة الحالية استقرارًا ملحوظًا في الأسواق منذ فترة طويلة، ويرجع السبب إلى وفرة المعروض في الأسواق متوقعًا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19700 ألف جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 20300 بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو36000 جنيه، والـ46% سعر 37000 جنيه.

وتابعت البورصة، بأنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13600 جنيها، والروسي 13700 جنيهًا، وطن الردة المحلية 10900 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47500 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وتبلغ أسعار الأعلاف، 23% البادي 2250 جنيه، كما يبلغ سعر الأعلاف 21% النامي 22450 جنيهًا، والـ19% الناهي 22350 جنيها.