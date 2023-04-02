نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الأعلاف والخامات في الأسواق

تشهد الأعلاف والخامات الفترة الحالية، استقرارًا في الأسعار بعد أن شهدت تراجعًا منذ عدة أيام، وذلك نتيجة لوفرة المعروض في السوق المحلية.

تراجع أسعار الأعلاف والخامات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأعلاف وخامتها تشهد الفترة الحالية، استقرارًا ملحوظًا بعد أن شهدت منذ أيام عدة تراجعًا، مشيرا إلى أنّ سبب الاستقرار وفرة المعروض وتختلف الأسعار من شركة إلى الأخرى.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 18 ألف جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 18 ألفا و600 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 34 ألف جنيه، والـ46% سعر 35 ألف جنيه.

وتابعت البورصة، بأنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13 ألفا و650 جنيها، والروسي 13 ألفًا و750 جنيهًا، وطن الردة المحلي 10 آلاف و700 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 46 ألفا و800 جنيه.

أسعار الأعلاف

وتبلغ أسعار الأعلاف، 23% البادي 21 ألفا و690 جنيهًا، كما يبلغ سعر الأعلاف 21% النامي 21 ألفا و575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21 ألفًا و350 جنيهًا.