تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر لكتابة وتهجي اللغة الإنجليزية بالشرقية

قام الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة نحلة الأزهر القومية للتجهي «spelling bee» للعام الدراسي 2022 /2023، متمنياً لهم التفوق والنجاح .

تكريم الطلاب الفائزين

كما شمل التكريم أعضاء اللجنة التنسيقية والمحكمين ومشرفي ومنسقي المسابقة من موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية الأزهرية .

وتنفيذًِا لتوجيهات الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد تمَّت المسابقة بمنطقة الشرقية الأزهرية تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور حسني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، وسعيد عبدالنبي السيد، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وشارك في التصفيات تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية لكافة المراحل الدراسية بما فيهم مرحلة رياض الأطفال.

شغف القراءة

أوضح محمد عطية المسؤول الإعلامي للإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز شغف القراءة، والكتابة والتهجي الصحيح لمفردات اللغة الإنجليزية، وزيادة مفردات وتنمية الحصيلة اللغوية للطلاب، وكذلك معالجة الفجوات الإملائية في تدريس اللغة التي تسبب ضعف الأداء، فضلًا عن إتاحة الفرصة للنجاح الأكاديمي المبكر للتلاميذ والطلاب، وكذا إضفاء حب التعلم وشغف القراءة، بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على تعزيز مهاراتهم التنافسية، وتعزيز السمات النفسية للطلاب، وصقل مهارات التحدث أمام الجمهور، وتنمية الثقة بالذات، وبث الروح الرياضية بين الطلاب وتدريبهم على مهارات التذكر وسرعة الاستعادة التلقائية للمفردات.

ََوكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مسابقة الأزهر مسابقة القومية للتجهي «spelling bee»، وشاركت منطقة الشرقية الأزهرية فيها وحققت نتائج متقدمة على مستوى الجمهورية.