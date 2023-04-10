ذوو الهمم يقدمون عرضا بـ«الجلباب» و«العصا» أمام وزيري التعليم والثقافة

قدّم طلابا من ذوي الهمم بمدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، عرضا فنيا وهم مرتدين الجلباب البلدي والصعيدي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتضمن العرض رقص صعيدي بالعصا على أنغام المزمار البلدي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ ممارسة المسرح بالمدارس يتم سواء من خلال مسرحيات أو مسرحة مناهج، حتى يمتلك الطلاب المهارات التي يتضمنها المسرح، لافتا إلى أنّ ممارسة المسرح تتم على مستوى جميع الصفوف، كما يوجد تعاون وتنسيق مع وزارة الثقافة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية باكتشاف المواهب في المدارس، في شتى المجالات سواء العلمية أو الرياضية أو الفنية للطلاب، وممارسة الرياضة أو الفنون تساعد بشكل كبير ومهم في بناء شخصية الطفل منذ صغره.