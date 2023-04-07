حفل إفطار جماعي لجمعية الرياضيين «ذوي الهمم» بدمياط.. «رمضان في مصر حاجة تانية»

نظمت جمعية الرياضيين لمتحدي الإعاقة «ذوي الهمم» برئاسة صبري البرعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حفل إفطار جماعي كبير بقاعة نادي نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، تزامنا مع شهر رمضان الكريم تحت رعاية نقابة المهندسين برئاسة المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

توجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الخيري

وقال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، لـ«الوطن»، إن هذا حفل إفطار الرياضيين ذوي الهمم، اليوم، جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم العمل الخيرى على مستوى الجمهورية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع ورعايتهم، داعيا قوى المجتمع المدنى لدعم الجمعية لتحقيق أهدافها.

دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال الرياضة

وأكد صبرى البرعي رئيس جمعية الرياضيين لمتحدي الإعاقة بدمياط، لـ«الوطن»، أن الجمعية تبحث عن «ذوى الهمم» فى كل أرجاء المحافظة وتعمل على رعايتهم رياضيا، وتدفع بهم إلى البطولات المصرية والعالمية، كما تحرص على دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال الرياضة، وخلال الحفل قدم الشاب الموهوب يامن محمد فقرات غنائية بصوته الشجى الذى أطرب الحضور.

روح التعاون فى المجتمع

وأوضحت أمورة جمعة مديرة جمعية الرياضيين لمتحدى الإعاقة بدمياط لـ«الوطن» أن الجمعية تهدف لدمج «ذوى الهمم» فى المجتمع وتحويلهم لطاقة إنتاجية للارتقاء بهم وخدمة المجتمع وتدعيم روح التعاون بين أفراد المجتمع والتلاحم الوطنى من حيث الدعم والتشجيع، والتركيز على عدة أنشطة خلال شهر رمضان.

وشارك بالاحتفالية بعض الشخصيات العامة التي تعمل في خدمة المجتمع الدمياطي منهم الدكتور ياسر الحمادى رئيس جمعية تنمية المجتمع بكفر البطيخ، والدكتورة قدرية السلاطينى بجامعة دمياط.