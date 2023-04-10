ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الموسكي

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة تورط بعض الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص حال التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه «مستأجر لأحدهم» وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار.

كما تمّ ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.