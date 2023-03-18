وهم الثراء السريع يقود 4 أشخاص بحلوان للحبس بتهمة التنقيب عن الآثار

معلومة من مصدر سري لأحد ضباط مباحث حلوان، كشفت عن مخطط لمالك منزل و3 آخرين كائن بمنطقة عرب أبو دحروج بدائرة قسم شرطة حلوان، ينقبون عن الآثار داخل منزل ويحفرون حفرة عميقة، وجرى نقل الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي من ضبط 4 متهمين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وتبين وجود حفرة بعمق حوالي ثمانية أمتار وبقطر مترين.

حفرة أسفل سجادة

معاينة الحفرة التي كان المتهمون يقومون بتغطيتها أسفل سجادة بصالة المنزل، والأدوات التي استخدمها المتهمون التي تمت بمعرفة فريق من النيابة والتي تبين أنها «خرطوم لشفط المياة و2 فأس وماتور شفط وقروانة»، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات.

حبس المتهمين

خضع المتهمون إلى جلسة اعترافات تفصيلية، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة 15 يومًا وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بعدما حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار

قال المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القانون المصري وضع عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.