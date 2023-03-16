ضبط 10 متهمين في واقعة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية في ضبط 10 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمركز قويسنا في المنوفية، كما تم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في الحفر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن قيام مالك منزل وثلاثة من أولاده و6 عمال قاموا بحفر مساحة تصل إلى 3 أمتار للتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر يحمل رقم 8215 إداري، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قديسنا، يفيد بضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في قرية بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وأكد محمد مسلم المحامي، لـ«الوطن» أن عقوبة التنقيب عن الآثار قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وقد تكون أكثر وفق رؤية المحكمة، والأضرار التي قد تكون حدثت بسبب ذلك .