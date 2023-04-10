دونيتسك: الوحدات الروسية تواصل تقدمها في أرتيوموفسك «باخموت»

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك «دينيس بوشيلين»، مواصلة الوحدات الروسية تقدمها في أرتيوموفسك بمنطقة باخموت.

وأعلن «بوشيلين»، في منشور على موقع تليجرام، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم»، الإخبارية، أنه قام بزيارة مدينة أرتيوموفسك، مشددا على مواصلة قوات كييف إرسال الإمدادات التي تعمل الوحدات الروسية للقضاء عليها، وأضاف بوشيلين أن الوحدات الروسية مستمرة في العمل لتحرير الأراضي الروسية من القوات الأوكرانية.

تدمير مستودع ذخيرة

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس تدمير مستودع ذخيرة وأحد مقرات قيادة القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، مؤكدة أن قوات المدفعية بالمنطقة الجنوبية شنت هجمات صاروخية على مواقع للجيش الأوكراني ومناطق تجمعه ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة.