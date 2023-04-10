«الدفاع البريطانية»: روسيا تواصل إنفاق موارد كبيرة لتحقيق حد أدنى من النصر

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أنَّ الجيش الروسي مستمر في إنفاق الكثير من الموارد لتحقيق الحد الأدنى من النصر في ساحة المعركة خلال عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع تويتر، أنَّ روسيا تواصل إعطاء أولوية قصوى لعمليات توفير الموارد في منطقة دونيتسك الأوسع، بما في ذلك بلدتا مارينكا وأفدييفكا، وإنفاق موارد كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من النصر.

وأفادت بأنَّه على مدار الأيام السبعة الماضية من المحتمل أن تكون روسيا كثفت من هجماتها المدرعة حول بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك، على بعد 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة دونيتسك.

وأعادت وزارة الدفاع البريطانية إلى الأذهان أن المعركة في بلدة مارينكا مستمرة منذ عام 2014 ودُمرت إلى حد كبير بسبب تبادل القصف المدفعي، لافتة إلى أن مارينكا تهمين على المداخل إلى دونيتسك وطريق إتش 15 الرئيسي.