البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في ظل ما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة خصوصاً في المجال العسكري، وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم بتطور العلاقات القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.