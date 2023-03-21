موعد أول أيام رمضان في البحرين 2023.. باق ساعات على الأجواء الروحانية

تحرت البحرين هلال شهر رمضان المبارك، لإعلان موعد أول أيام شهر رمضان في البحرين 2023، تزامنا مع الوقت الذي خرجت فيه مختلف لجنة التحري والمراصد الكبرى في الدول الإسلامية لإعلان موعد أول أيام الصيام.

تعليق هيئة الرؤية الشرعية بـ موعد أول أيام رمضان في البحرين 2023

كشفت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، عن موعد أول أيام رمضان في البحرين 2023 والذي سيكون بعد غد الخميس الموافق 23 مارس 2023، وأن غدا الأربعاء 22 مارس المتمم والمكمل لشهر شعبان الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية.

معرفة موعد أول أيام شهر رمضان في البحرين 2023

وأصدرت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين بحسب وكالة الأنباء البحرين (بنا) بيانا مساء اليوم الثلاثاء لتوضح أنه لم يحضر أي شخص سواء أجنبي أو مواطن أو مقيم في البلاد للشهادة بحسب رؤية الهلال لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان في البحرين 2023 والذي سيكون يوم الخميس المقبل وليس غدا الأربعاء.

موعد أول أيام شهر رمضان في البحرين 2023

ويأتي موعد أول أيام شهر رمضان في البحرين 2023 في نفس اليوم بالتزامن مع بعض الدول ومنها مصر والكويت وقطر وسوريا وفلسطين المحتلة وسلطنة عمان، وبذلك تكون 6 دول خليجية تحتفي ببداية شهر رمضان الكريم الخميس المقبل، وهي السعودية والكويت وقطر والإمارات وعمان والبحرين، ويستعد المسلمون لاستقبال أول أيام الصيام في ظل أجواء روحانية وإيمانية تقرب المسلمين.