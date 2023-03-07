سوق المنامة القديم في البحرين يجذب آلاف السائحين سنويا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن سوق المنامة بعنوان «سوق المنامة القديم أحد المعالم التاريخية في البحرين».

وقال التقرير: «سوق المنامة القديم وباب البحرين من أشهر المعالم التاريخية في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يجذبان آلاف السائحين سنويا».

باب البحرين معلم تاريخي يعود اكتمال بنائه إلى 1945

وأضاف: «باب البحرين معلم تاريخي يعود اكتمال بنائه إلى 1945، وأنشأه مستشار الحكومة البحرينية في ذلك الوقت تشارليز بارجليف، وتم تجديده عام 1986 ليتم إضفاء الطابع الإسلامي عليه».

وتابع: «باب البحرين يقع في ساحة الجمارك بالحي التجاري المركزي، الذي يعد المدخل الرئيسي لسوق المنامة، ويتميز بشكله الفريد وتصميمه على شكل قوس يجعل منه مكانا مناسبا للتصوير الفوتوغرافي».

السوق مزيجا من المنتجات البحرينية محلية الصنع المتنوعة

واستطرد: «وبما أن هذا الباب هو المؤدي لسوق المنامة فلابد أن تمر بالسوق الشهير الذي يضم مزيجا من المنتجات البحرينية محلية الصنع المتنوعة، مثل الحلي والمجوهرات والملابس والحلوى، لاسيما القهوة العربية، فضلا عن المنسوجات والتوابل والبخور والعطور والهدايا التذكارية».

وقال محمد بن خليفة، مدير التراث بهية البحرية للثقافة، خلال التقرير، إن مبنى باب البحرين ما زال معملا أساسيا ومدخلا لمنطقة سوق المنامة التاريخية، وهو مقصد لكثير من السياح لرؤية كيف كانت التجارة في ذلك الوقت والأسواق والحر المتواجدة في هذه المنطقة وتعتبر من أهم المعالم التي يقصدها السائحين والمقيمين في البحرين.