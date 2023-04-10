«الداخلية الصومالية»: إجراءات صارمة لمواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار

قال وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالي، أحمد معلم فقي، إنّ قوات الشرطة بمحافظة بنادر (جنوب شرق البلاد) اتخدت خلال الأيام الماضية إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأشاد فقي، - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين - بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالي.

وأشار إلى أنّ قوات الشرطة بـ محافظة بنادر نجحت في تنفيد خطة تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، والتي شعر بها المواطنون على نطاق واسع في مواجهة مختلف العصابات التي كانت ترتكب أعمالاً مناهضة للأمن.