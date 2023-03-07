مقتل 7 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي الصومال

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن 7 جنود لقوا حتفهم في الصومال، إثر هجوم على قاعدة عسكرية في بلدة تقع على مسافة 480 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو.

حركة الشباب الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

من جهته، قال القائد العسكري الصومالي، محمد راشد، إن إرهابيين هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، مضيفا، عبر الهاتف لوكالة «فرانس برس»، أنهم حاولوا اقتحام القاعدة بعد استخدام شاحنات محملة بالمتفجرات، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرا إلى أن 7 جنود لقوا مصرعهم أثناء القتال، وأن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.