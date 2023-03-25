الصومال: مقتل 3000 من الميليشيات وتحرير 70 مدينة بالعمليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، أن العمليات العسكرية الجارية فى البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 عنصر من ميليشيات الخوارج وإصابة نحو 3700 آخرين.

وأشارت الوزارة - في بيان نقتله وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى تحرير 70 مدينة ومنطقة خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

وتسعى وزارة الأمن الداخلي الصومالية إلى تنفيذ خطة أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشيو وتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية التى تتحصن فى بعض المديريات.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي، اليوم، استسلام أحد عناصر ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة «باي» بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضحت «صونا» أن المدعو طوري يوسف غرو سلّم نفسه للقوات المسلحة، متحدثًا عن معاناته في صفوف ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشار يوسف غرو إلى أنه حارب لدى التنظيم الإرهابي في السنوات الماضية، لكنه استفاد من العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية، داعيا إلى نبذ العنف والاستفادة من العفو الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية الصومالية.