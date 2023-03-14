مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم انتحاري بجنوب غرب الصومال

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بمقتل 3 جنود وإصابة 5 أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون في الصومال، إثر تفجير انتحاري وقع في مدينة بارطيري جنوب غرب البلاد.

التفجير الانتحاري استهدف مسؤولين في الجيش الصومالي

وذكرت وسائل إعلام محلية أنَّ الهجوم الانتحاري استهدف دار ضيافة في «بارطيري»، كان يقيم فيها كبار مسؤولي الإدارة المحلية والقادة العسكريين للجيش الصومالي، فيما لم ترد أنباء عن إعلان أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أنَّ مسؤولين أمنيين محليين وجهوا أصابع الاتهام إلى حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي.