الرئاسة الروسية: الصين تمتلك حق الرد على الاستفزازات الأمريكية

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الصين تمتلك حق الرد على الاستفزازات من قبل الولايات المتحدة.

وقوع أعمال متكررة استفزازية ضد جمهورية الصين الشعبية

وقال المتحدث الصحفي لـ الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: «لقد شهدنا خلال فترة وجيزة جدا وقوع أعمال متكررة استفزازية ضد جمهورية الصين الشعبية».

بكين تمتلك الحق السيادي في الرد

وأضاف بيسكوف: «بالطبع تمتلك بكين الحق السيادي في الرد على هذه الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية وفق القانون الدولي»، مؤكدا أنه يجب على الجميع احترام حق الصين تماما مثل الدول الأخرى في مثل هذه الأعمال".

وكانت الصين بدأت السبت الماضي تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان في رسالة تحذير صارمة، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.