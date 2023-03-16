الرئاسة الروسية: محادثات بوتين والأسد موضوعية للغاية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميترى بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والسورى بشار الأسد، كانت موضوعية للغاية وسبقتها لقاءات بين ممثلى الوزارات فى البلدين، لاسيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

لقاء بين بوتين والأسد

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا خلال اللقاء بينهما لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: «لقد استمع الرئيسان أيضا إلى تقارير رؤساء اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، كما تحدث وزير المال خلال لقاء الرئيسين».

تعاون عسكري تقني

وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، قال بيسكوف: «بالطبع تمت كذلك مناقشة هذه الموضوعات بين الرئيسين بوتين والأسد، ولكن لا يمكن نشر جميع نتائج المحادثات في هذا المجال لأسباب معلومة».