اتفاق ياباني للتيسير النقدي للوصول بنسبة التضخم إلى 2%

اتفق المحافظ الجديد لبنك اليابان المركزي كازو أويدا، اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على الاحتفاظ في الوقت الحالي باتفاق 2013، الذي كان بمثابة الأساس للتيسير النقدي للبنك المركزي لبلوغ هدف التضخم البالغ 2%.

وقال أويدا -في حديثه للصحفيين، بعد اجتماعه مع كيشيدا، في مكتب رئيس الوزراء- إنهما أكدا أيضا أنهما سيبقيان على اتصال وثيق ويعملان على تنفيذ السياسات بمرونة اعتمادا على الظروف الاقتصادية.

وأضاف أويدا: «اليابان ليست في حالة انكماش نتيجة اتخاذ كل من الحكومة وبنك اليابان الخطوات المناسبة على التوالي بناء على البيان المشترك»، وفقًا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وأوضح أنه «بناء على ذلك اتفقنا على أن وجهة النظر الواردة في البيان المشترك مناسبة، ولا داع لمراجعتها على الفور».

وخلال الاتفاق.. تعهد بنك اليابان المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2% -في أقرب وقت ممكن- بينما تعهدت الحكومة باتخاذ خطوات لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتعزيز إمكانات النمو في اليابان.ويطالب المنتقدون بإجراء مراجعة لجعل الهدف أكثر مرونة، لكن أويدا قال إنَّه لا يرى ضرورة لمراجعة الاتفاقية.

وأصبح أويدا أول رئيس لبنك اليابان المركزي يأتي من الأوساط الأكاديمية في اليابان ما بعد الحرب، خلفا لهاروهيكو كورودا، الذي كان على رأس البنك المركزي لعقد من الزمان.