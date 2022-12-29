سعر الدولار يتراجع عالميا أمام صعود الين واليورو

سجل مؤشر الدولار بنهاية تداولات الأسبوع تراجعا على المستوى العالمي، لينخفض بنسبة 0.37%، وذلك بضغوط من قرار بنك اليابان برفع عائد السندات طويلة الأجل، واستمرار تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بشدة.

أداء مؤشر الدولار

وأضافت النشرة الأسبوعية، عن أداء الأسواق العالمية خلال الفترة من 16 إلى 23 ديمسبر 2022، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنَّ مؤشر الدولار سجل تراجعا على مدار جلستين بالأسبوع الثلاثاء والجمعة.

اليورو

وفي المقابل، سجلت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ارتفاعا بنسبة 0.29% مدفوعة بسياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية المائلة إلى التشديد، بالإضافة إلى تحسن البيانات الاقتصادية.

الجنيه الاسترليني

ووفقاً لنشرة «المركزي»، واصل الجنيه الإسترليني تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، ليفقد 0.78% من وزنه النسبي للمؤشر، بضغوط من تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد التي دلت عليها بيانات رسمية بعد أن سجلت الميزانية الحكومية زيادة بالعجز لشهر نوفمبر، وهي الأعلى منذ حوالي 30 عاماً.

كذلك انخفضت التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من هذا العام، ليتخوف الأوروبيون من احتمالية حدوث انكماش اقتصادي أكثر حدة.

الين الياباني

وعلى صعيد العملات الآسيوية، تفوق الين الياباني على عملات مجموعة العشر دول الكبار بنسبة ارتفاع 2.78%، مدفوع بقرار بنك اليابان التشديدي والذي جاء مفاجئاً ليهدئ مخاوف الأسواق بحدوث المزيد من التباين بالسياسة النقدية لـ اليابان عن مسار البنوك المركزية المماثلة بالأسواق المتقدمة.