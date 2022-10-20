الين الياباني ينزلق لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1990

انخفض الين الياباني متجاوزًا المستوى الرئيسي البالغ 150 مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 1990، متحديًا تهديدات صانعي السياسة اليابانية المتكررة بالتدخل لمعالجة التقلبات المفرطة في سوق العملات.

التدخل في سوق العملات

ويؤدي الاختراق فوق المستوى الرئيسي إلى زيادة الضغط على طوكيو للدخول إلى سوق العملات مرة أخرى لكبح جماح تراجع الين الذي لا هوادة فيه، والذي يضيف إلى فاتورة الواردات المتضخمة بالفعل في البلاد. بحسب «رويترز».

اجتماع بنك اليابان

وتتجه الأنظار نحو بنك اليابان، قبيل اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والتي يتم إلقاء اللوم عليها في دفع الين إلى الانخفاض.

إجراءات حاسمة ضد تحركات الين

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في تصريحات صحفية بعد انخفاض الين الياباني إلى ما دون 150 مقابل الدولار الأمريكي: «سنتخذ إجراءات حاسمة ضد تحركات الين المفرطة والحادة»، بحسب رويترز.

سوق العملات مدفوعة بأعمال المضاربة

وأضاف سوزوكي: «لا يمكننا أن نتسامح مع التحركات المفرطة والسريعة في سوق العملات مدفوعة بأعمال المضاربة»، مؤكدًا أنه سيواصل مراقبة تحركات العملة بدقة، ولن يعلق على مستويات معينة من الين، وكثف بنك اليابان جهوده للدفاع عن سقف عائد السندات بنسبة 0% في وقت سابق اليوم الخميس، مع عروض شراء السندات الطارئة.

الدولار يرتفع 30% مقابل الين هذا العام

وارتفع الدولار بنحو 30% مقابل الين هذا العام، على الرغم من إنفاق اليابان ما يصل إلى 2.8 تريليون ين «19.7 مليار دولار»، على التدخل في سوق الصرف الأجنبي في سبتمبر لدعم عملتها.