وزير الرياضة يعلن استضافة مصر 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، تفاصيل الإعلان عن استضافة مصر 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في «سوما باي»، بالغردقة خلال الفترة من 8 وحتى 15 مايو 2023.

أهمية البطولات والمنافسات التي تنظمها مصر

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد السباحة نظرا لأهمية البطولات والمنافسات التي يتم تنظيمها سوءا من الناحية المنافسة الرياضية أو الترويح للفعاليات والسياحة الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري وحرصه على التعاون المستمر بإسناد تنظيم بطولات دولية وعالمية لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة تجعلها قادرة على تنظيم أي حدث مهما كان حجمه، فضلا عن القدرات البشرية والكفاءات التي تجعلنا نستطيع تنظيم بطولات على أفضل ما يكون، وأشار إلى أن هدف إقامة البطولة في مدينة الغردقة يزيد من فرص تنشيط السياحة.

هدف إقامة البطولة في مدينة الغردقة

ومن جانبه أكد الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء على ثقته في قدرة الاتحاد المصري للسباحة على تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصة أنها النسخة الأولى من بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية.

علاقات طيبة مع نظيرة

وأضاف أن الاتحاد الدولي للسباحة يشهد علاقات طيبة مع نظيرة المصري برئاسة المهندس ياسر إدريس وأكد أنه يثق في نجاح البطولة لما تملكه مصر من مقومات كبيرة.

وفي كلمته، أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، سعادته بالفرصة التي منحها كابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء بتنظيم مصر لثلاث بطولات عالمية. وقال إدريس أن الاتحاد المصري للسباحة يشهد نجاحات غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير من الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع إدريس: «تمسكنا في اتحاد السباحة بفرصة وشرف التنظيم لأننا على ثقة من نجاح التنظيم فنيا واداريا وسيشهد العالم على النجاح خاصة اننا نسير وفق استراتيجية مدروسة».

32 دولة أعلنت مشاركتها

واضاف «إدريس»، أن هناك 32 دولة أعلنت مشاركتها حتى الآن وهو رقم كبير جدا وأتوقع أن يصل إلى 40 دولة في ختام يوم 12 أبريل قبل غلق باب التقدم للمشاركة في البطولة.

ومن جانبه، توجه المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، بالشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد المصري للسباحة على مجهوداتهم للخروج بالبطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر.

وقال: «أصبحت السياحة الرياضية من أهم العوامل الجاذبة للعديد من الدول، ولذلك نفتخر في سوما باي بأن نكون جزءاً من المساهمين في هذه السلسلة من الفعاليات العالمية التي نأمل أن تحقق طفرة كبيرة وتظهر مصر بصورة مشرفة لتلفت أنظار العالم نحو قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أعلى مستوى».

3 بطولات مائية عالمية

ومن المنتظر أن تستضيف مصر 3 بطولات مائية عالمية تتضمن كأس العالم للباليه المائي، كاس العالم للسباحة في المياه المفتوحة بالإضافة إلى تصفيات كرة الماء الشاطئية والتي تقام لأول مرة في مصر، بمشاركة 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.