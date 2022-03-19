نتائج بطولة كرة الماء للجامعات والمعاهد العليا بمشاركة 180 طالبا

انتهت فعاليات بطولة كرة الماء لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، أمس، والتي أقيمت بمجمع قطاع حمامات السباحة في الجامعة الأمريكية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات، والاتحاد المصري للسباحة، بمشاركة 180 طالبا من 11 جامعة «الأمريكية، الألمانية، البريطانية، القاهرة، الأكاديمية العربية، حلوان، أسلسكا، مصر الدولية، قناة السويس، عين شمس، التعليم العالي».

نتائج بطولة كرة الماء للجامعات والمعاهد العليا

وأسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

المركز الأول: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: جامعة مصر الدولية.

- المركز الرابع: جامعة القاهرة.

وأقيمت البطولة، برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات ومسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.