جوري بكر: شخصيتي في جعفر العمدة صعبة وشريرة وأذتني نفسيا 

قالت الفنانة جوري بكر، صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إنها كانت شديدة الصعوبة، كونها مليئة بالشر لدرجة كبيرة.

محمد سامي له نظرة في اختيار الممثلين

وقالت جوري بكر، عن تجربتها في مسلسل جعفر العمدة، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة دنيا صلاح عبد الله، عبر برنامج «هوليلة في 30 ليلة» على «ميجا إف إم»، إن المخرج محمد سامي له نظرة في اختيار الممثلين، متابعة «وافقت على الدور فور مكالمة جمعت بيني وبين المخرج، وقد شعرت بالخوف في أثناء قراءة السيناريو، إلا أنه ساعدني في إظهار جوانب هذه الشخصية الشريرة».

دوري في جعفر العمدة كان تحديا كبيرا

وأكدت جوري بكر أن والدها ووالدتها وأخيها، لم يصدقوا تجسيدها لتلك الشخصية الشريرة في مسلسل جعفر العمدة، لافتة إلى أنّ دور «وداد» أذاها نفسيًا، وكان تحدى كبير مع نفسها أنها تنجح في تجسيد تلك الشخصية.

وأشارت جوري بكر، إلى أن كل التفاصيل الخاصة بشخصية «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، من أزياء وإكسسوارات وأسلوب حديثها، كانت موجودة وجاهزة في الإسكريبت الخاص بالمسلسل، معربة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، حيث يُعد هذا العمل هو التعاون الثاني معه.