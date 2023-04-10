جوري بكر: دور وداد في جعفر العمدة أرهقني نفسيا وجسديا.. وسعيدة بردود الفعل

كشفت الفنانة جوري بكر، صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءا يوميا في رمضان 2023، عن كرهها لشخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: «هذه الشخصية لم تمسني بالحقيقة بأي صلة.. وحسبي الله ونعم الوكيل»، مشيرة إلى أن شخصية وداد في جعفر العمدة أثرت عليها في الحقيقة أثناء تصوير المسلسل في التعامل مع أهلي.

جوري بكر: مبسوطة من نجاح مسلسل جعفر العمدة

وقالت جوري بكر، خلال حديثها مع «تليفزيون الوطن»، إنها ذاكرت شخصية وداد جيدا، وذلك لأداء الدور بشكل متميز يعجب الجمهور، لافتة إلى أنَّها سعيدة بالنجاح الباهر الذي يحققه مسلسل جعفر العمدة منذ بدء عرض حلقاته تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، موضحة أنَّ دور وداد أرهقها نفسيًا وجسديًا.

جوري بكر: فرحانة من ردود فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة

وعبّرت الفنانة جوري بكر، عن سعادتها من ردود فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة، قائلة: «بصراحة أنا متفاجئة من ردود فعل الجمهور لأني تزوجت قبل شهر رمضان، وسعيدة وفرحانة من ردود الفعل على المسلسل، وفرحانه من نجاح جعفر العمدة، لأن الجمهور المصري هو أعظم جمهور وممكن يطلعك سابع سما لو عملت شغل كويس لأنه جمهور ذواق ومتميز، أنا تعبت كتير في المسلسل، وبحمد ربنا على تصدري التريند كذا مرة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وتصدر مسلسل جعفر العمدة التريند لليوم الثامن عشر على التوالي، إذ يعرض المسلسل عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءا يوميا في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين، أبرزهم، أحمد فهيم وعصام السقا وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر وأحمد داش، والإخراج محمد سامي.