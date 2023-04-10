النص الكامل لقرار رئيس الوزراء بشأن موعد إجازة عيد الفطر 2023

تنشر «الوطن»، النص الرسمي الكامل، لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول موعد إجازة عيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء 2023، بعدما نشرته الجريدة الرسمية قبل قليل في عدد خاص حمل رقم 14 مكرر أ.

نص قرار إجازة عيد الفطر 2023

وجاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر 2023، كالآتي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

قرر:

موعد إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء

(المادة الأولى)

تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ( 19 رمضان سنة 1444 هـ الموافق 10 أبريل سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.