14 يوما إجازة رسمية لمكاتب التموين على مستوى الجمهورية في أبريل المقبل

يحصل الموظفون في جميع الجهات الحكومية على عدد كبير من أيام الإجازات في شهر أبريل 2023، ويبحث المواطنون أصحاب البطاقات التموينية عن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفي مكاتب التموين، والتي سيتوقف خلالها خدمات بطاقات التموين.

إجازات مكاتب التموين في شهر أبريل 2023

وبلغ عدد أيام الإجازة الرسمية خلال شهر أبريل 2023، والتي يحصل عليها موظفي مكاتب التموين، مساوية لنفس عدد أيام إجازات جميع القطاع الحكومي وفقا لجدول العطلات الرسمية والإسبوعية، التي يحصل العاملون بالدولة وتشمل على التالي:

الإجازات الرسمية والإسبوعية في شهر أبريل 2023

- يوم السبت 1 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل، إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- يوم الاثنين 18 أبريل، إجازة شم النسيم.

- يوم الأربعاء 20 أبريل، وقفة عيد الفطر.

- يوم الخميس 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الجمعة 22 أبريل، ثاني أيام عيد الفطرالمبارك.

- يوم السبت 23 أبريل، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الإثنين 25 أبريل، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 28 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 29 أبريل، عطلة أسبوعية.