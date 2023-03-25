هل غدا إجازة رسمية بسبب الطقس السيئ؟.. مصدر حكومي يجيب

تسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على عدد من المحافظات، في تساؤل كثيرين عن هل غدًا إجازة رسمية بسبب الطقس السيئ؟، وهو ما أجاب عليه مصدر حكومي.

ونفى المصدر، جود إجازة رسمية غدا بسبب حالة الطقس السيئ، حيث تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى وجود تحسن في الأحوال الجوية.

هل غدا إجازة رسمية بسبب الطقس السيئ؟

وشهدت البلاد، اليوم، وفق توقعات هيئة الأرصاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، فيما تشهد البلاد نشاطا في حركة الرياح، ما يسهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وكانت ذروة الحالة الجوية مساء أمس، حيث سقطت على المحافظات كميات كبيرة من الأمطار بين متوسطة وغزيرة.

موعد تحسن حالة الطقس

وردا على سؤال هل غدًا إجازة رسمية بسبب الطقس السيئ، أوضح المصدر أن التحسن في حالة الطقس سيكون بداية من غد الأحد، ولا توجد أمطار، وبالتالي لايوجد داع لأي إجازات رسمية

وفيما يتعلق بخريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ستشهد سقوط أمطار، علاوة على استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية.

منخفض البحر الأحمر

جدير بالذكر، أن سوء حالة الطقس اليوم سببها منخفض البحر الأحمر أو السودان الموسمي، والحالة الموجودة الآن ستستمر اليوم السبت فى صورة أمطار رعدية، وأحيانًا تكون ثلجية في شكل حبات برد معظمها في الوجه البحري والساحل الشمالي وشمال الدلتا، ويزداد عنف هذه الحالة في شرق الدلتا ومناطق وسط وجنوب سيناء وشمال البحر الأحمر والسويس، وكل هذه المناطق مرشحة أن تتعرض لهذه الاضطرابات الجوية المتمثلة فى الأمطار الغزيرة والبرق والرعد.